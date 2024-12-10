Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кая Каллас зірвала ініціативу Меркель щодо саміту з путіним у 2021 році – Politico

10 грудня 2024, 15:32
Кая Каллас зірвала ініціативу Меркель щодо саміту з путіним у 2021 році – Politico
Каллас Естонія
Це рішення підсилило її репутацію критикеси кремля.

Нинішня керівниця дипломатії ЄС Кая Каллас ще у червні 2021 року, коли обіймала посаду прем'єр-міністерки Естонії, зірвала спробу тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель запросити російського диктатора владіміра путіна на саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Про цей випадок пише видання Politico.

Подія сталася лише через п'ять місяців після призначення Каллас на посаду прем'єр-міністерки. Тоді заголовки ЗМІ рясніли попередженнями про накопичення російських військ на кордоні з Україною, але Меркель, заручившись підтримкою президента Франції Емманюеля Макрона, просувала ідею запросити путіна на саміт ЄС.

На засіданні Європейської ради Каллас відкрито поставила під сумнів необхідність такої ініціативи. За словами дипломатів, її слова прозвучали як рішучий виклик: "Саміт про що? Для чого це потрібно?". Каллас також наголосила, що путіну не можна довіряти і його не варто ані умиротворювати, ані задобрювати. Її позиція знайшла підтримку серед кількох країн Східної Європи.

Через відсутність єдиної підтримки серед політиків, Меркель була змушена відмовитися від свого задуму. Як пише Politico, після того, як канцлерка залишила залу, Макрон висловив подив зухвалістю Каллас, яка наважилася суперечити головній фігурі ЄС. Французький президент навіть саркастично запитав: "Ви все ще будете прем'єр-міністеркою завтра?".

Видання зазначає, що цей випадок став знаковим для політичної кар'єри Каллас і закріпив за нею репутацію однієї з найзапекліших критиків росії в європейській політиці. Тепер, очоливши зовнішньополітичне відомство ЄС, Каллас стикається з упередженнями, що її фокус на протистоянні кремлю може обмежити її дипломатичну діяльність іншими напрямами.

Владімір ПутінМеркельКая Каллас

Останні матеріали

Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топ-дипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топ-дипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється