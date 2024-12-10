Кая Каллас зірвала ініціативу Меркель щодо саміту з путіним у 2021 році – Politico

Це рішення підсилило її репутацію критикеси кремля.

Нинішня керівниця дипломатії ЄС Кая Каллас ще у червні 2021 року, коли обіймала посаду прем'єр-міністерки Естонії, зірвала спробу тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель запросити російського диктатора владіміра путіна на саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Про цей випадок пише видання Politico.

Подія сталася лише через п'ять місяців після призначення Каллас на посаду прем'єр-міністерки. Тоді заголовки ЗМІ рясніли попередженнями про накопичення російських військ на кордоні з Україною, але Меркель, заручившись підтримкою президента Франції Емманюеля Макрона, просувала ідею запросити путіна на саміт ЄС.

На засіданні Європейської ради Каллас відкрито поставила під сумнів необхідність такої ініціативи. За словами дипломатів, її слова прозвучали як рішучий виклик: "Саміт про що? Для чого це потрібно?". Каллас також наголосила, що путіну не можна довіряти і його не варто ані умиротворювати, ані задобрювати. Її позиція знайшла підтримку серед кількох країн Східної Європи.

Через відсутність єдиної підтримки серед політиків, Меркель була змушена відмовитися від свого задуму. Як пише Politico, після того, як канцлерка залишила залу, Макрон висловив подив зухвалістю Каллас, яка наважилася суперечити головній фігурі ЄС. Французький президент навіть саркастично запитав: "Ви все ще будете прем'єр-міністеркою завтра?".

Видання зазначає, що цей випадок став знаковим для політичної кар'єри Каллас і закріпив за нею репутацію однієї з найзапекліших критиків росії в європейській політиці. Тепер, очоливши зовнішньополітичне відомство ЄС, Каллас стикається з упередженнями, що її фокус на протистоянні кремлю може обмежити її дипломатичну діяльність іншими напрямами.