Казахстан призупиняє експорт нафти через атаки на танкери в Чорному морі

Виробники нафти в Казахстані також будуть змушені скоротити видобуток.

Казахстан змушений припинити транспортування сирої нафти до свого головного експортного терміналу через серію атак на танкери у Чорному морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ мав припинити приймати трубопровідні поставки 21 липня – танкерні компанії відмовляються відправляти судна до об'єкта. Наразі неясно, чи розпочалося анонсоване призупинення. Виробники нафти в Казахстані також будуть змушені скоротити видобуток, якщо трубопровідні поставки до КТК призупиняться до кінця тижня.

Термінал КТК є найбільшим каналом експорту нафти з Казахстану – на нього припадає близько 80% потоків сирої нафти в країні, переважно з проєктів у партнерстві з Chevron, ExxonMobil та Shell. Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європи, тому скорочення його потоків зашкодить регіональним НПЗ у той час, коли вони прагнуть замінити постачання з Перської затоки.

Ці збої відбуваються на тлі майже повної зупинки поставок через Ормузьку протоку через воєнні дії між США та Іраном, а також загроз єменських хуситів саудівському експорту. Хоча термінал КТК розташований в росії, його експорт не підпадає під західні санкції. Україна не взяла на себе прямої відповідальності за удари по танкерах у Чорному морі.