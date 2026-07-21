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Казахстан призупиняє експорт нафти через атаки на танкери в Чорному морі

21 липня 2026, 18:13
Казахстан призупиняє експорт нафти через атаки на танкери в Чорному морі
Виробники нафти в Казахстані також будуть змушені скоротити видобуток.

Казахстан змушений припинити транспортування сирої нафти до свого головного експортного терміналу через серію атак на танкери у Чорному морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ мав припинити приймати трубопровідні поставки 21 липня – танкерні компанії відмовляються відправляти судна до об'єкта. Наразі неясно, чи розпочалося анонсоване призупинення. Виробники нафти в Казахстані також будуть змушені скоротити видобуток, якщо трубопровідні поставки до КТК призупиняться до кінця тижня.

Термінал КТК є найбільшим каналом експорту нафти з Казахстану – на нього припадає близько 80% потоків сирої нафти в країні, переважно з проєктів у партнерстві з Chevron, ExxonMobil та Shell. Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європи, тому скорочення його потоків зашкодить регіональним НПЗ у той час, коли вони прагнуть замінити постачання з Перської затоки.

Ці збої відбуваються на тлі майже повної зупинки поставок через Ормузьку протоку через воєнні дії між США та Іраном, а також загроз єменських хуситів саудівському експорту. Хоча термінал КТК розташований в росії, його експорт не підпадає під західні санкції. Україна не взяла на себе прямої відповідальності за удари по танкерах у Чорному морі.

КазахстаннафтаНПЗ

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