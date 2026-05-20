Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Казахстан став на бік "Нафтогазу" у спорі з "Газпромом" на $1,4 млрд

20 травня 2026, 21:34
Казахстан став на бік
Фото: З відкритих джерел
У Києві називають це важливим кроком у кампанії зі стягнення боргу російської компанії за транзит газу.

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" дозволив НАК "Нафтогаз України" примусово стягнути з російського "Газпрому" близько 1,4 млрд доларів за рішенням міжнародного арбітражу. 

Це стало першим публічним випадком, коли іноземний суд офіційно дозволив виконання арбітражного рішення проти російського газового монополіста на території окремої держави, повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Йдеться про спір між компаніями щодо контракту 2019 року на транзит російського газу через територію України. Після початку повномасштабної війни та окупації частини українських територій у травні 2022 року транзит через точку входу "Сохранівка" став неможливим. Водночас українська сторона продовжувала надавати послуги через пункт "Суджа", однак "Газпром" відмовився оплачувати їх у повному обсязі.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" звернувся до міжнародного арбітражу у Швейцарії. Уже в червні 2025 року арбітражний трибунал визнав російську компанію повністю відповідальною за порушення контракту та зобов’язав її виплатити борг, відсотки й арбітражні витрати.

"Газпром" намагався оскаржити це рішення, однак у січні 2026 року Федеральний трибунал Швейцарії відхилив апеляцію російської сторони.

Оскільки російська компанія добровільно не виконала рішення арбітражу, "Нафтогаз" розпочав процедури примусового стягнення активів у різних юрисдикціях. Рішення суду в Казахстані стало першим практичним результатом цієї кампанії.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький заявив, що компанія продовжить роботу над виконанням арбітражного рішення в інших країнах.

"Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях. Дякую команді "Нафтогазу" за цей результат", – зазначив він.

Раніше ми писали, що "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" $1,4 млрд у швейцарському суді.

 

НафтогазГазпромсуд

Останні матеріали

Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється