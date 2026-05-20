Казахстан став на бік "Нафтогазу" у спорі з "Газпромом" на $1,4 млрд

У Києві називають це важливим кроком у кампанії зі стягнення боргу російської компанії за транзит газу.

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" дозволив НАК "Нафтогаз України" примусово стягнути з російського "Газпрому" близько 1,4 млрд доларів за рішенням міжнародного арбітражу.

Це стало першим публічним випадком, коли іноземний суд офіційно дозволив виконання арбітражного рішення проти російського газового монополіста на території окремої держави, повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Йдеться про спір між компаніями щодо контракту 2019 року на транзит російського газу через територію України. Після початку повномасштабної війни та окупації частини українських територій у травні 2022 року транзит через точку входу "Сохранівка" став неможливим. Водночас українська сторона продовжувала надавати послуги через пункт "Суджа", однак "Газпром" відмовився оплачувати їх у повному обсязі.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" звернувся до міжнародного арбітражу у Швейцарії. Уже в червні 2025 року арбітражний трибунал визнав російську компанію повністю відповідальною за порушення контракту та зобов’язав її виплатити борг, відсотки й арбітражні витрати.

"Газпром" намагався оскаржити це рішення, однак у січні 2026 року Федеральний трибунал Швейцарії відхилив апеляцію російської сторони.

Оскільки російська компанія добровільно не виконала рішення арбітражу, "Нафтогаз" розпочав процедури примусового стягнення активів у різних юрисдикціях. Рішення суду в Казахстані стало першим практичним результатом цієї кампанії.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький заявив, що компанія продовжить роботу над виконанням арбітражного рішення в інших країнах.

"Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях. Дякую команді "Нафтогазу" за цей результат", – зазначив він.

