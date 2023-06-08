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Казахстан, Вірменія і Гонконг блокують платежі з рф за "паралельний імпорт" електроніки

08 червня 2023, 08:46
Казахстан, Вірменія і Гонконг блокують платежі з рф за
Фото: izvestia.ru
Банки трьох країн почали блокувати оплату від російських компаній за процесори, мікросхеми та іншу електроніку, що постачається за "паралельним імпортом".

Про це пише видання Коммерсант.

"Вірменські, казахстанські та гонконзькі банки через ризик санкцій почали блокувати оплату за товарною номенклатурою за сервери, мікросхеми, процесори, телеком-обладнання та іншу електроніку для юросіб з росії. Постачальники намагаються завезти електроніку під іншими товарними кодами, а також шукають альтернативні способи оплати", - написано в матеріалі. 

Співрозмовник видання сказав, що з блокуваннями сплати за російські компанії стали стикатися в останні два тижні. Також близьке до уряду джерело зауважило, що блокування оплати відбувається і за постачання телекомунікаційного обладнання останнього покоління, а також систем зберігання даних і серверів.

Блокування оплати може бути пов'язане з побоюванням банків потрапити під вторинні санкції США за співпрацю з підсанкційними російськими фізичними та юридичними осоіібами, пише видання. Від початку повномасштабної агресії під обмеження потрапили як мінімум два вірменські постачальники електроніки, у тому числі Milur Electronics — влада США вважає, що ця компанія працювала з російським виробником мікросхем ПКК Міландр.

російські компанії намагатимуться обійти перевірки банків, закуповуючи електронні компоненти під альтернативними кодами товарної номенклатури, використовуючи інші способи оплати або купуючи техніку цілком, пишуть журеналісти. Джерело додало, що у  банківській сфері вказало, що іноземні банки тепер перевіряють платежі з росії "вручну".

Посилення банківських операцій загрожує браком зазначеної продукції на російському ринку. 

"Напряму у країни-виробника закуповувати компоненти, запчастини, комп'ютери тощо неможливо, а через треті країни — все складніше і складніше, тому через пів року - рік ми можемо стикнутися з дефіцитом санкційної продукції", — сказав гендиректор російської логістичної компанії "Оптималог"Георгій Властопуло.

Після початку повномасштабної війни рф проти України багато міжнародних компаній оголосили про припинення діяльності в росії чи вихід з російського ринку.

Уряд рф дозволила так званий паралельний імпорт продукції, яка не постачається в країну безпосередньо.

ВірменіяКазахстанГонконгплатежі

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