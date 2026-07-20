Казахстан вимагає припинити атаки на танкери з його нафтою в Чорному морі

Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що під час атаки 19 липня безпілотники влучили в танкери ASIA та NISSOS IOS, які завантажували казахстанську нафту.

Міністерство закордонних справ Казахстану вимагає негайно припинити атаки на цивільні судна, які перевозять казахстанську нафту через інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму у Чорному морі.

Про це повідомляє Tengrinews.

У заяві МЗС йдеться, що атаки 17 і 19 липня були спрямовані проти цивільних суден, задіяних у законному транспортуванні нафти. Відомство висловило занепокоєння тим, що погоджений механізм обміну інформацією про цивільні судна, які заходять до акваторії Чорного моря, "навмисно проігнорували", що поставило під загрозу життя екіпажів. Казахстан розглядає удари як посягання на економічні інтереси країни та залишає за собою право вимагати відшкодування збитків відповідно до норм міжнародного права.

Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що під час атаки 19 липня безпілотники влучили в танкери ASIA та NISSOS IOS, які завантажували казахстанську нафту на морському терміналі КТК. Пожежі вдалося швидко загасити, постраждалих і розливу нафти немає, однак відвантаження тимчасово зупинили до завершення оцінки наслідків.

Офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність за атаки. росія звинувачує в ударах Україну, тоді як українська влада ці інциденти не коментує. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді 19 липня повідомляв про ураження чотирьох суден тіньового флоту, не називаючи їх.

Казахстан закликав міжнародних партнерів засудити атаки та наголосив, що силові дії проти об'єктів енергетичної інфраструктури створюють ризики для міжнародної торгівлі та світових енергетичних ринків.