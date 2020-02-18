Керівник тернопільського санаторію під тиском жителів написав відмову від прийому українців з Китаю
Про це пише місцеве видання "Терноград",передає LB.ua.
У вівторок у Микулинцях (центр ОТГ, де розташований санаторій) відбулося екстрене засідання селищної ради в зв'язку з появою чуток про прийом евакуйованих.
На сесію прийшли багато місцевих жителів, тому засідання провели просто на вулиці біля селищної ради. Також були присутні начальник обласної поліції Олександр Богомол і представники МОЗ.
Під час зборів депутати надали слово керівнику санаторію "Медобори" Василю Мартинюку, який розповів, що дійсно днями спілкувався з представниками Кабінету Міністрів. Фахівці Міністерства охорони здоров'я ознайомилися з діяльністю установи і дійшли висновку, що санаторій придатний для розміщення евакуйованих.
Утім, як зазначив Мартинюк, остаточного рішення ще не було.
Вислухавши керівника санаторію, депутати селищної ради виступили категорично проти намірів розміщувати евакуйованих у санаторії.
У підсумку Мартинюк написав заяву про те, що санаторій "Медобори" не може прийняти евакуйованих з Китаю людей, оскільки проти цього категорично проти виступає місцева громада.
Видання "20 хвилин" пише, що на в'їзді в Микулинці місцеві жителі організували блокпости, щоб "не доведи господь, захворіли наші діти або рідні".
При цьому керівник облуправління поліції Олександр Богомол закликав дотримуватися порядку. "У мене доручення МВС звернутися до суспільства. Попередньо ми провели обстеження об'єкта. Зараз у нас немає інформації про те, будуть люди їхати до нас чи ні. Є влада, яка повинна приймати рішення для захисту інтересів громадян. Ми повинні підтримати порядок в області і докладемо до цього максимум зусиль. На будь-які рішення будемо реагувати, на провокаторів - теж. Ми повинні усвідомлювати і не допустити порушень закону", - сказав він.
Нагадаємо, що український літак, який евакуює з китайського Уханя громадян України та іноземців, забере тільки здорових людей, хворі вимушені будуть залишитися в КНР.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків