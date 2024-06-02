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Керівникам Boeing навряд чи висунуть звинувачення у катастрофах 737 MAX – Reuters

02 червня 2024, 17:35
Керівникам Boeing навряд чи висунуть звинувачення у катастрофах 737 MAX – Reuters
Джерело: airwar
Топ менеджменту компанії Boeing навряд чи будуть пред'явлені кримінальні звинувачення у зв'язку зі смертельними авіакатастрофами у 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб, оскільки термін давності, ймовірно, минув.

Про це повідомили представники Міністерства юстиції США на зустрічі з членами сімей жертв, передає агенція Reuters.

Деталі підтвердила особа, знайома із зустріччю в п'ятницю, а також листування, з яким познайомилася агентство Reuters.

Кінцевий термін притягнення до відповідальності за більшість федеральних злочинів становить п'ять років, а в середині травня Міністерство юстиції встановило, що Boeing порушив угоду про відкладення судового переслідування від 2021 року, яка захищала компанію від кримінального переслідування за фатальні катастрофи.

Керивнікі погодилися просити суддю зняти звинувачення у змові з метою обману Федерального управління цивільної авіації США за умови, що Boeing буде дотримуватися умов угоди протягом трирічного періоду, що закінчується 7 січня 2024 року.

В міністерстві юстиції США зважують кілька варіантів. Одне з них - чи переслідувати Boeing у судовому порядку, чи продовжити дію DPA на рік. Чиновники також можуть укласти новий DPA або досягти угоди про непереслідування, яка не передбачає судового нагляду.

Керівники можуть спробувати укласти з Boeing угоду про визнання вини за звинуваченням у шахрайстві 2021 року або притягнути компанію до судового розгляду.

Прокурори повідомили сім'ям жертв, що Boeing також можуть бути пред'явлені звинувачення за його поведінку протягом трирічного терміну дії DPA, хоча чиновники не знайшли доказів будь-яких злочинів, скоєних протягом цього періоду, пише видання. 

Нагадаємо, що авіакатастрофа сталася 21 березня 2022 року. Авіалайнер Boeing 737-89P авіакомпанії China Eastern Airlines, що виконував регулярний внутрішній рейс MU5735 за маршрутом з Куньміна до Гуанчжоу у Китаї, розбився в горах у повіті Тенсянь, Учжоу, Гуансі-Чжуанського автономного району. Адміністрація цивільної авіації КНР підтвердила факт падіння літака і загибелі всіх 132 осіб, що знаходилися на його борту, — 123 пасажирів і 9 членів екіпажу.

 

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