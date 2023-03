Керівники понад 30 новинних організацій вимагають від росії звільнити кореспондента WSJ

Відповідного листа передали послу росії в США.

Керівники понад 30 інформаційних агенцій по всьому світу підписали листа до російського посла в США Анатолія Антонова з вимогою звільнити ув'язненого кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє CNN.

"Гершкович є журналістом, а не шпигуном, і його слід негайно звільнити без будь-яких умов", — йдеться в листі, ініційованому Комітетом захисту журналістів.

Листа підписали керівники Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker, The Economist та багато інших.

На переконання журналістів, необґрунтований і несправедливий арешт Гершковича є значним загостренням дій російського уряду проти преси.

"росія надсилає меседж про те, що журналістика в межах її кордонів криміналізована і що іноземні кореспонденти, які прагнуть робити репортажі з росії, не користуються перевагами верховенства права", — йдеться у зверненні.

Листа було передано послу в четвер. Жодної реакції на нього досі не надійшло.

Гершковича заарештували в росії за підозрою в шпигунстві. Це вперше з часів холодної війни, коли американський журналіст затриманий за звинуваченнями москви в шпигунстві.

Газета The Wall Street Journal заявила, що рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення журналіста.

Негайно звільнити громадянина США закликав росію і президент Джо Байден.