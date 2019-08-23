Керівництво п'яти держшахт у Луганській і Донецькій областях підозрюють у розкраданні 500 млн гривень
"Встановлено, що протягом 2016-2019 років посадові особи ВАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Шахта ім. Сургая", ДП "Первомайськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель", - повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного устаткування під заздалегідь визначених переможців - підконтрольні фірми-прокладки. Потім підприємствам перерахували понад 500 млн гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілили між організаторами та учасниками протиправної оборудки.
Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці задокументували факт, що обладнання, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалося, а лише час від часу ремонтувалося. За висновком фахівців, через такий інвентар істотно знижувалася ефективність роботи підприємств і створювалися загрози життю і здоров'ю працівників.
Фото: ssu.gov.ua
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває документування протиправної діяльності посадових осіб держпідприємств вугільної промисловості.
Правоохоронці проходять обшуки, а також інші слідчі дії для притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці на окупованій території Луганської області, вранці 25 квітня сталася серія вибухів, внаслідок яких щонайменше четверо людей загинули. Доля деяких працівників шахти "Східкарбон" на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою.
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