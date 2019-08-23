Керівництво п'яти держшахт у Луганській і Донецькій областях підозрюють у розкраданні 500 млн гривень

"Встановлено, що протягом 2016-2019 років посадові особи ВАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Шахта ім. Сургая", ДП "Первомайськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель", - повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного устаткування під заздалегідь визначених переможців - підконтрольні фірми-прокладки. Потім підприємствам перерахували понад 500 млн гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілили між організаторами та учасниками протиправної оборудки.



Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці задокументували факт, що обладнання, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалося, а лише час від часу ремонтувалося. За висновком фахівців, через такий інвентар істотно знижувалася ефективність роботи підприємств і створювалися загрози життю і здоров'ю працівників.



Фото: ssu.gov.ua

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває документування протиправної діяльності посадових осіб держпідприємств вугільної промисловості.

Правоохоронці проходять обшуки, а також інші слідчі дії для притягнення винних до кримінальної відповідальності.



Фото: ssu.gov.ua