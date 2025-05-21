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Керівництво рф наказує вбивати українських військових, які здаються в полон 0 слідчий ООН

21 травня 2025, 15:33
Керівництво рф наказує вбивати українських військових, які здаються в полон 0 слідчий ООН
Фото: Укрінформ
У ООН вважають, що така поведінка може бути санкціонована лише найвищою владою росії, тобто президентом.
росія, ймовірно, наказує своїм солдатам убивати українських військовослужбовців, які здаються в полон.
 
 
Про це свідчать перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників, пише CNN.
 
Зокрема йдеться про страту шістьох українських бійців на сході Запорізької області у листопаді минулого року. 
 
Провідний слідчий ООН та представник західної розвідки повідомили CNN, що радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які здавалися в полон.
 
Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт назвав такі інциденти "серйозними порушеннями" міжнародного права, додавши, що, на його думку, така поведінка може бути санкціонована лише найвищою владою росії.
 
"Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в росії означає посаду Президента", – сказав він.
 
російські чиновники раніше заперечували, що їхні солдати скоїли воєнні злочини, та наполягали на тому, що рф ставиться до військовополонених відповідно до міжнародного права.
 
Представник західної розвідки повідомив CNN, який переглянув аудіофайли перехоплень, визнав їх "автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам". Він сказав, що очевидно, що "солдат отримав наказ стратити українських солдатів, які здалися".
 
Він заявив, що вивчає аналогічні матеріали з інших справ, що підтверджують наявність дозволу російського командування вбивати українських солдатів, які здалися або перебувають у процесі здачі.
ООНвійна в Україніросія окупанти

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