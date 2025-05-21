Керівництво рф наказує вбивати українських військових, які здаються в полон 0 слідчий ООН

росія, ймовірно, наказує своїм солдатам убивати українських військовослужбовців, які здаються в полон.

Зокрема йдеться про страту шістьох українських бійців на сході Запорізької області у листопаді минулого року.

Провідний слідчий ООН та представник західної розвідки повідомили CNN, що радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт назвав такі інциденти "серйозними порушеннями" міжнародного права, додавши, що, на його думку, така поведінка може бути санкціонована лише найвищою владою росії.

"Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в росії означає посаду Президента", – сказав він.

російські чиновники раніше заперечували, що їхні солдати скоїли воєнні злочини, та наполягали на тому, що рф ставиться до військовополонених відповідно до міжнародного права.