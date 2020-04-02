Кіану Рівз потрапив до українського підручника з всесвітньої історії:він опинився на фотографії 1932 року
Зображення актора прифотошопили до знімку «Обід на хмарочосі» 1932 року. На фотожабі Кіану Рівз обідає разом з будівниками,передає "Громадське".
Знайти фотографію можна на 58 сторінці підручника.
«Обід на хмарочосі» зробили під час будівництва «Ар-Сі-Ей-Білдінг» у Рокфеллерівському центрі у Нью-Йорку. На фото 11 робітників, які сидять на балці та обідають на висоті понад 200 метрів.
Підручник випустили у 2018 році, автор книжки — Ігор Щупак, кандидат історичних наук, директор українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» та директор музею «Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні».
Зазначимо, що мем з Кіану Рівзом з'явився у 2010 році. Актора сфотографували, коли він їв сендвіч на лавці в парку. Фото стало популярним в інтернеті: користувачі, зокрема, «підсаджували» Кіану до різних героїв.
Нагадаємо, що за словами Лілії Гриневич, пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа й політику.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків