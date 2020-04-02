Кіану Рівз потрапив до українського підручника з всесвітньої історії:він опинився на фотографії 1932 року

В українському підручнику з всесвітньої історії для учнів 10 класів знайшли фотографію з сумним канадським актором Кіану Рівзом.

Зображення актора прифотошопили до знімку «Обід на хмарочосі» 1932 року. На фотожабі Кіану Рівз обідає разом з будівниками,передає "Громадське".

Знайти фотографію можна на 58 сторінці підручника.

«Обід на хмарочосі» зробили під час будівництва «Ар-Сі-Ей-Білдінг» у Рокфеллерівському центрі у Нью-Йорку. На фото 11 робітників, які сидять на балці та обідають на висоті понад 200 метрів.

«Обід на хмарочосі»

Фото: Вікіпедія

Підручник випустили у 2018 році, автор книжки — Ігор Щупак, кандидат історичних наук, директор українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» та директор музею «Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні».

Зазначимо, що мем з Кіану Рівзом з'явився у 2010 році. Актора сфотографували, коли він їв сендвіч на лавці в парку. Фото стало популярним в інтернеті: користувачі, зокрема, «підсаджували» Кіану до різних героїв.

Нагадаємо, що за словами Лілії Гриневич, пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа й політику.