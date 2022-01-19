Кібератака знищила дані у низці держорганів - Держспецзв'язку
Про це повідомляє Держспецзв’язку, пише "Економічна правда".
Регулятор зазначив, що надалі розслідує кібератаку, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня та аналізує технічні дані, отримані від постраждалих органів влади.
Наразі у декількох постраждалих установах зафіксоване використання програми-вайпера WhisperGate, створеної для знищення даних.
"Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (зміна вмісту сторінки) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів", – розповіли у Держспецзв’язку.
Нагадаємо, що кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодили мережу VPN-сервісу, який використовували кіберзлочинці для атак вірусами-шифрувальниками.
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