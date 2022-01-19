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Кібератака знищила дані у низці держорганів - Держспецзв'язку

Регулятор зазначив, що надалі розслідує кібератаку, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня та аналізує технічні дані, отримані від постраждалих органів влади
В межах однієї кібератаки на держоргани крім дефейсу сталося також знищення даних у низці держорганів.
Кібератака знищила дані у низці держорганів - Держспецзв

Про це повідомляє Держспецзв’язку, пише "Економічна правда".

Регулятор зазначив, що надалі розслідує кібератаку, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня та  аналізує технічні дані, отримані від постраждалих органів влади.

Наразі у декількох постраждалих установах зафіксоване використання програми-вайпера WhisperGate, створеної для знищення даних.

"Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (зміна вмісту сторінки) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів", – розповіли у Держспецзв’язку.

Нагадаємо, що кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодили мережу VPN-сервісу, який використовували кіберзлочинці для атак вірусами-шифрувальниками.

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19 01 2022 09:57
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