Кібератака знищила дані у низці держорганів - Держспецзв'язку Регулятор зазначив, що надалі розслідує кібератаку, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня та аналізує технічні дані, отримані від постраждалих органів влади

В межах однієї кібератаки на держоргани крім дефейсу сталося також знищення даних у низці держорганів.

Про це повідомляє Держспецзв’язку, пише "Економічна правда". Регулятор зазначив, що надалі розслідує кібератаку, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня та аналізує технічні дані, отримані від постраждалих органів влади. Наразі у декількох постраждалих установах зафіксоване використання програми-вайпера WhisperGate, створеної для знищення даних. "Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (зміна вмісту сторінки) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів", – розповіли у Держспецзв’язку. Нагадаємо, що кіберполіція спільно з іноземними колегами знешкодили мережу VPN-сервісу, який використовували кіберзлочинці для атак вірусами-шифрувальниками.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію