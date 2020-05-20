Кіберпанк усе ближче. Робопса з Boston Dynamics навчили випасати овець, і це ще не межа
На ньому видно, як Spot ходить серед отари овець, стежачи, щоб ті не розосередилися далеко одна від одної - як, власне, роблять і пастухи, повідомляє "Громадське".
Крім того, на відео Rocos показала, як можна вдосконалити робопса, аби той був пристосованішим до ще більшої кількості завдань - приміром, збір урожаю, огляд засівів чи створення мап місцевості в режимі реального часу.
Кінцева мета партнерства "Rocos" і "Boston Dynamics" - створення такої системи, яка б могла віддалено керувати одразу кількома роботами, аби вони могли функціонувати без безпосереднього людського контролю.
"Уявіть собі групу роботів, які працюють незалежно один від одного, водночас надсилаючи потокові дані в певну систему, розташовану в будь-якому куточку планети", - йдеться у відео.
Влада Сінгапуру залучила робопса Spot до боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Так, чотириногу машину, яка просить бігунів і велосипедистів тримати дистанцію між собою, вперше запустили 8 травня в центральному парку Сінгапуру.
Читайте також: Роботи допомагатимуть медсестрам у дублінській лікарні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українська компанія здобула "золото" премії Shots Awards 2020 за роботу над рекламою для Apple
- ВІДЕО Протиснутися у заторах: представили електрокар, що вміє звужуватися
- ВІДЕО Політати на Crew Dragon і пристикуватися до МКС - SpaceX випустила гру
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею