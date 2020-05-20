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Кіберпанк усе ближче. Робопса з Boston Dynamics навчили випасати овець, і це ще не межа

"Уявіть собі групу роботів, які працюють незалежно один від одного, водночас надсилаючи потокові дані в певну систему, розташовану в будь-якому куточку планети"
Робот-пес Spot, створений компанією Boston Dynamics, навчився випасати овець. До цього доклала руку новозеландська компанія Rocos, яка й оприлюднила відео, де показала нові можливості робопса.
Кіберпанк усе ближче. Робопса з Boston Dynamics навчили випасати овець, і це ще не межа Фото: з вільних джерел

На ньому видно, як Spot ходить серед отари овець, стежачи, щоб ті не розосередилися далеко одна від одної - як, власне, роблять і пастухи, повідомляє "Громадське".

Крім того, на відео Rocos показала, як можна вдосконалити робопса, аби той був пристосованішим до ще більшої кількості завдань - приміром, збір урожаю, огляд засівів чи створення мап місцевості в режимі реального часу.

Кінцева мета партнерства "Rocos" і "Boston Dynamics" - створення такої системи, яка б могла віддалено керувати одразу кількома роботами, аби вони могли функціонувати без безпосереднього людського контролю.

"Уявіть собі групу роботів, які працюють незалежно один від одного, водночас надсилаючи потокові дані в певну систему, розташовану в будь-якому куточку планети", - йдеться у відео.

Влада Сінгапуру залучила робопса Spot до боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Так, чотириногу машину, яка просить бігунів і велосипедистів тримати дистанцію між собою, вперше запустили 8 травня в центральному парку Сінгапуру.

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20 05 2020 16:12
ТЕГИ: робот
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