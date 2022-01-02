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Кіберполіцейські викрили студента, який продавав особисті дані понад 20 мільйонів українців

У помешканні студента під час обшуків виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки
Кіберполіцейські України викрили в Києві 19-річного студента, який через бот у месенджері продавав конфіденційну, комерційну та іншу інформацію з обмеженими доступом, зокрема персональні дані понад 20 мільйонів українців.
Кіберполіцейські викрили студента, який продавав особисті дані понад 20 мільйонів українців Фото: з вільного доступу

Про це заявили у пресслужбі Кіберполіції, повідомляє Громадське.

Там розповіли, що 19-річний житель Києва, студент одного із закладів вищої освіти, створив бот у месенджері для продажу цих баз даних. Доступ до бота коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних щодо конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на криптогаманець.

Крім цього, кажуть правоохоронці, правопорушник розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки він завантажував з відкритих джерел.

У розпорядженні фігуранта були бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.

У помешканні студента під час обшуків виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Вони вміщували дати народження, прізвища, імена та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальні податкові номери платників податків та номери телефонів, фото людей тощо. Правоохоронці вилучили ці бази даних і заблокували обліковий запис, де їх продавали.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації). Правопорушнику може загрожувати до 5 років ув’язнення.

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01 02 2022 12:03
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