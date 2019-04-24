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Кіберполіція не зафіксувала жодної кібератаки на ЦВК під час другого туру виборів

Під час першого туру виборів зафіксували кілька спроб сканування систем ЦВК
Кіберполіція не зафіксувала жодної кібератаки на системи Центральної виборчої комісії під час проведення другого туру президентських виборів в Україні.
Кіберполіція не зафіксувала жодної кібератаки на ЦВК під час другого туру виборів Фото: EPA/UPG

Відстежували ситуацію в цілодобовому режимі, повідомили у кіберполіції.

Там нагадали, що під час першого туру виборів зафіксували кілька спроб сканування систем ЦВК задля виявлення вразливостей. Сканування здійснювали з IP-адрес, розташованих в Росії і в Києві.

Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.

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24 04 2019 13:43
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