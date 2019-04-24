ПОЛІТИКА НОВИНИКіберполіція не зафіксувала жодної кібератаки на системи Центральної виборчої комісії під час проведення другого туру президентських виборів в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кіберполіція не зафіксувала жодної кібератаки на ЦВК під час другого туру виборів
Під час першого туру виборів зафіксували кілька спроб сканування систем ЦВК
Фото: EPA/UPG
Відстежували ситуацію в цілодобовому режимі, повідомили у кіберполіції.
Там нагадали, що під час першого туру виборів зафіксували кілька спроб сканування систем ЦВК задля виявлення вразливостей. Сканування здійснювали з IP-адрес, розташованих в Росії і в Києві.
Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 04 2019 13:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента