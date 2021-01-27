Кіберполіція викрила міжнародну групу хакерів, яка завдала збитків установам США та країн Європи на $2,5

Кіберполіція України спільно з правоохоронцями з інших країн викрила та заблокувала діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке розповсюджувало шкідливе програмне забезпечення.

За допомогою вірусного програмного забезпечення хакери втручалися в роботу серверів приватних та державних установ, повідомляє "Громадське". Внаслідок цього їм вдалося завдати збитків на 2,5 мільярда доларів.

Зловмисники використовували вірусне програмне забезпечення. Їх інфраструктура включала сервери, розташовані по всьому світу, і фактично була БОТ-мережею. Вірус поширювали шляхом спам-розсилок, через документи Word, Excel тощо. Електронні листи виглядали як попередження про безпеку облікового запису, запрошення на вечірку або застереження від поширення COVID-19.

Коли вірус потрапляв у техніку компаній, то встановлював на неї додаткові віруси та налаштовував подальшу розсилку. Таким чином хакери отримували персональні дані користувачів, після чого пересилали гроші на підконтрольні рахунки.

Українські кіберполіцейські спільно з правоохоронцями іноземних держав провели обшуки на території України, Нідерландів, Німеччини, Франції, Литви, Канади, США та Великої Британії. Вони вилучили понад 90 серверів БОТ-мережі у різних країнах та повністю заблокували її роботу.

Поліцейські виявили двох українців, які причетні до діяльності БОТ-мережі. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановили й інших хакерів, однак наразі все ще намагаються їх затримати.

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