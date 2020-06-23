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Кількість активних хворих на коронавірус зросла на 386% порівняно із квітнем

Також наразі наявні 25 539 ліжок для хворих
Станом на 23 червня кількість активних хворих на коронавірус становить 20 083 людей. Показник захворюваності - 48 на 100 тисяч населення.
Кількість активних хворих на коронавірус зросла на 386% порівняно із квітнем rbc.ua/

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я, передає РБК - Україна.

У МОЗ зазначають, що кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%.

За вчора найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Львівській області (240), Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62), Волинській (42), Івано-Франківській області (35), Києві (61).

Як зазначається, наразі наявні 25 539 ліжок для хворих. Із цієї кількості - 4 115 ліжок зайняті.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 23 червня  в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало.

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23 06 2020 14:00
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