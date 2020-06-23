Кількість активних хворих на коронавірус зросла на 386% порівняно із квітнем Також наразі наявні 25 539 ліжок для хворих

Станом на 23 червня кількість активних хворих на коронавірус становить 20 083 людей. Показник захворюваності - 48 на 100 тисяч населення.

rbc.ua/

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