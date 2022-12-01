НОВИНИУ світі станом на ранок 12 січня кількість хворих на COVID-19 становить 314 180 883 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість COVID-випадків у світі перевищила 314 мільйонів
При цьому 261 786 576 осіб одужали, 5 521 522 пацієнти померли
Фото: рбк-україна
Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.
При цьому 261 786 576 осіб одужали, 5 521 522 пацієнти померли.
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (63 390 876), Індії (36 070 510) та Бразилії (22 630 142).
Україна посідає 17-у сходинку у світовій статистиці.
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12 01 2022 09:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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