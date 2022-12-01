Кількість COVID-випадків у світі перевищила 314 мільйонів При цьому 261 786 576 осіб одужали, 5 521 522 пацієнти померли

У світі станом на ранок 12 січня кількість хворих на COVID-19 становить 314 180 883 осіб.

Фото: рбк-україна

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