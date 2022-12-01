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Кількість COVID-випадків у світі перевищила 314 мільйонів

При цьому 261 786 576 осіб одужали, 5 521 522 пацієнти померли
У світі станом на ранок 12 січня кількість хворих на COVID-19 становить 314 180 883 осіб.
Кількість COVID-випадків у світі перевищила 314 мільйонів Фото: рбк-україна
Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
При цьому 261 786 576 осіб одужали, 5 521 522 пацієнти померли.
 
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (63 390 876), Індії (36 070 510) та Бразилії (22 630 142).
 
Україна посідає 17-у сходинку у світовій статистиці.
 
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12 01 2022 09:01
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