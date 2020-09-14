Кількість інфікованих СOVID-19 у світі наблизилася до 29 млн, кількість жертв перевищила 923 тис.

Понад 4 млн осіб із початку пандемії заразилися в США, Індії та Бразилії

Кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 923 тис. 883 проти 920 тис. 231 добою раніше, вилікувалися 19,5 млн.

Із початку пандемії коронавірусу СOVID-19 кількість інфікованих у світі станом на ранок понеділка досягла 28 млн 996 тис. 407 осіб, збільшившись за добу на 237 тис. 368, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американський університет Джонса Гопкінса.

Кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 923 тис. 883 проти 920 тис. 231, добою раніше, вилікувалися 19,5 млн.

Понад 4 млн осіб із початку пандемії заразилися в США, Індії та Бразилії.

У Сполучених Штатах на 8:00 понеділка (за київським часом) сумарно виявлено 6 млн 519 тис. 979 інфікованих, померли 194 тис. 079 осіб, видужали понад 2,45 млн.

В Індії на ранок четверга зафіксовано 4 млн 846 тис. 427 інфікованих, померли 79 тис. 722 людини, одужали понад 3,7 млн.

У Бразилії кількість хворих досягла 4 млн 330 тис. 455 при 131 тис. 625 летальних випадках і 3,72 млн вилікувалися.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети досяг 119,1. У США на 1 млн населення померли 599 осіб, Бразилії - 619, Індії - 58.

Нагадаємо, що канцлер Австрії заявив про початок "другої хвилі" епідемії