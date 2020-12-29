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Кількість кіберінцидентів в Україні з 23 до 29 грудня зросла на 27% - CERT-UA

Основна кількість інцидентів стосується поширення шкідливого ПЗ (99% загальної кількості)
Система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 51,63 тис. різних видів атак, що на 4% більше, ніж попереднього тижня.
Кількість кіберінцидентів в Україні з 23 до 29 грудня зросла на 27% - CERT-UA Фото: з вільних джерел

Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів України та об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу в період із 23 до 29 грудня зафіксувала 4,205 млн підозрілих подій, що на 27% більше, ніж попереднього тижня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням Держспецзв'язку в середу, переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується виявлення підозрілого виконавчого коду.

Система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 51,63 тис. різних видів атак, що на 4% більше, ніж попереднього тижня. З них 96% - мережеві атаки прикладного рівня і 2% - атаки типу Harvest Attack, а також зафіксовано та заблоковано 19 DDoS-атак (на веб-ресурси Офісу президента та Держспецзв'язку).

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2,985 тис. кіберінцидентів, що на 18% менше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість оброблених інцидентів належить доменній зоні UACOM (майже 99%). Основна кількість інцидентів стосується поширення шкідливого ПЗ (99% загальної кількості).

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29 12 2020 13:27
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