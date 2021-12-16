Кількість ув’язнених журналістів у світі сягнула рекордного рівня - Репортери без кордонів

Станом на 1 грудня щонайменше 488 працівників ЗМІ у всьому світі були ув’язнені через свою роботу, в тому числі 60 жінок

Кількість ув’язнених працівників ЗМІ зросла більш ніж на 20% і сягнула рекордного рівня у 2021 році порівняно з попереднім роком.

Про це йдеться у новому звіті організації "Репортери без кордонів", оприлюдненому в четвер, передає Укрінформ.

Станом на 1 грудня щонайменше 488 працівників ЗМІ у всьому світі були ув’язнені через свою роботу, в тому числі 60 жінок, зазначають в організації.

Найбільш тривожною є ситуація в Китаї, М'янмі та Білорусі, де за ґрати кинуто 212 працівників медіа. Разом із В’єтнамом і Саудівською Аравією на ці п’ять країн припадають 59 відсотків усіх випадків арештів у світі.

Зокрема, в Білорусі диктатор Олександр Лукашенко вживає найжорсткіших дій після сфальшованих виборів, у країні ув’язнено 32 журналісти.

Загалом у країні за межами ЄС було заарештовано близько 500 працівників ЗМІ, більшість із них тимчасово та були згодом звільнені.

65 журналістів наразі вважаються викраденими, а це на 2 більше, ніж торік. Як і минулого року, майже всі випадки зосереджені на трьох країнах Близького Сходу: Сирії, Іраку та Ємені.

Водночас кількість загиблих в результаті професійної діяльності є 46 працівників ЗМІ, що є найнижчим показником з 2003 року. Це зниження пов’язано, головним чином, зі зменшенням інтенсивності конфліктів і воєн у Сирії, Іраку та Ємені. Однак усе одно в середньому за тиждень вбивають одного журналіста при виконанні ними їх роботи. Згідно з підрахунками RSF, 65 відсотків працівників ЗМІ, убитих у 2021 році, були вбиті навмисно. Найнебезпечнішими країнами з цієї точки зору є Мексика, Афганістан, Ємен та Індія.

Організація вперше опублікувала річну доповідь у 1995 році.

Нагадаємо, що 81% вбивств журналістів у світі за останні 10 років лишилися безкарними. У першій десятці Глобального індексу безкарності КЗЖ опинилися Сомалі, Сирія, Ірак та Південний Судан, Афганістан, Мексика, Філіппіни, Бразилія, Пакистан та Росія.