Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 347 мільйонів

У світі станом на ранок 22 січня кількість хворих на COVID-19 становить 347 142 556 осіб.

Фото: АА

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