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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 347 мільйонів

У світі станом на ранок 22 січня кількість хворих на COVID-19 становить 347 142 556 осіб.
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 347 мільйонів Фото: АА
Про це повідомляє Укрінформ.
 
При цьому, одужали від недуги 276 740 145 осіб, 5 603 843 хворих померли.
 
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (71 394 579), Індії (38 903 731) та Бразилії (23 757 741).
 
Україна посідає 17-ту сходинку за кількістю випадків COVID-19 із початку пандемії у світовій статистиці.
 
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22 01 2022 10:31
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