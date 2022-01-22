НОВИНИУ світі станом на ранок 22 січня кількість хворих на COVID-19 становить 347 142 556 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 347 мільйонів
Фото: АА
Про це повідомляє Укрінформ.
При цьому, одужали від недуги 276 740 145 осіб, 5 603 843 хворих померли.
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (71 394 579), Індії (38 903 731) та Бразилії (23 757 741).
Україна посідає 17-ту сходинку за кількістю випадків COVID-19 із початку пандемії у світовій статистиці.
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22 01 2022 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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