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ПОЛІТИКА

Кількість випадків СЗЧ у Силах оборони зросла в шість разів із 2022 року — Bloomberg

06 грудня 2024, 14:35
Кількість випадків СЗЧ у Силах оборони зросла в шість разів із 2022 року — Bloomberg
Фото: Генштаб ЗСУ
Серед основних причин — втома, бюрократія, застаріла систему управління, переведення та конфлікти з командуванням.

Зростає кількість військових ЗСУ, які самовільно залишають частини. Генпрокуратура повідомляє, що у порівнянні з 2022-м, число відповідних кримінальних справ збільшилося в шість разів — до майже 96 тисяч. Більшість справ порушили цього року.

Про це пише Bloomberg, називаючи основні причини СЗЧ: втома, бюрократія, застаріла система управління ЗСУ, переведення на інші посади без відома військових і конфлікти з командуванням.

"Бувають особисті обставини, наприклад, коли дружина солдата народжує, — розповідає представник військової служби правопорядку Олександр Гринчук. — Або тому, що нікому очолити взвод, а командир не надав відпустку".

Він відмовився називати офіційну кількість тих, хто пішов "у самоволку", розповівши натомість, що 40-60% військових згодом все ж повертаються. Дезертирство — коли військових назавжди залишає військо — є важчим злочином, але такі випадки трапляються рідше. 

Та харківський адвокат у справах військовослужбовців і ветеранів Роман Лихачов припускає, що кількість дезертирів може перевищити 100 тисяч: "У деяких кримінальних справах про самоволки фігурує до 20-30 обвинувачених, а також є солдати, які пішли, але їм ще не висунуто обвинувачення". 

Українські солдати менше бояться наслідків залишення посади або виступу проти командирів, ніж росіяни (росЗМІ називають в рази меншу кількість своїх військових, які залишили частини — 10 тисяч), розповідає офіцер ЗСУ. До того ж в окупантів є ще один стимул — вищі виплати. 

Бюрократія — те, що зайвий раз стимулює СЗЧ у війську. Наприклад, трапляються випадки, коли захисники через застосунок "Армія+" намагаються перевестися в інший військовий підрозділ, але вони все ще потребують для цього дозволу командира, від якого намагаються піти. 

Окрім того, інколи українське командування ухвалює рішення про переведення спеціалізованих військ, наприклад, операторів ППО, у піхоту. (Учора президент України Володимир Зеленський підписав указ, який забороняє переводити в піхотні підрозділи бойових медиків). Один з військових розповів, як його товариша-артилериста перевели у піхотний підрозділ на місяць, проте згодом з'ясувалося, що він повинен був там працювати на постійній основі — той пішов у самоволку. 

війнаЗСУ

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