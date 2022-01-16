Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 326 млн

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі досягла 326 млн 183 тис. 935.

Про це свідчать свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 535 тис. 492 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 65 млн 445 тис. 397 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 850 тис. 60.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19, за даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, досягла 37 млн 122 тис. 164, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 4 тис. 94.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де, як повідомив Worldometer, захворіли 22 млн 975 тис. 723 особи, з них померли 621 тис. 7 людей.

Портал інформує, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок неділі 712,5. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 614 осіб, Індії - 347, Бразилії - 2 тис. 890.