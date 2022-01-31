Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 374 млн

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка сягнула 374 млн 701 тис. 198.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 664 тис. 12 осіб.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю захворілих і померлих зберігають США, де виявлено 74 млн 333 тис. 1 інфікованого COVID-19, кількість летальних випадків становить 884 тис. 260.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула 41 млн 302 тис. 440, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 495 тис. 50.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де заразилися 25 млн 360 тис. 647 осіб, з них померли 627 тис. 150 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок понеділка 728,9. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 716 осіб, в Індії - 353, у Бразилії - 2 тис. 917.