Кількість загиблих на шахті в так званій "ЛНР" зросла до шести, - представник омбудсмена
"На сьогодні мені відомо, що на поверхню підняли тіла п’ятьох загиблих, а загалом знайшли шість тіл. Зараз тривають гірничо-рятувальні роботи", - сказав Павло Лисянський, повідомляє "Громадське".
За словами Лисянського, на шахті вибухнув газ метан.
"Він призвів до викиду вугілля та породи, що заблокувало гірників. За моєю інформацією, до епіцентру вибуху ще рятувальники не добралися. Була порушена техніка безпеки - не проводилися роботи, щоби не було скупчення газу метану. Це дуже затратні роботи, таким чином, власник шахти мав переключати людей з видобутку вугілля на ось такі роботи, а власникам шахт це не завжди вигідно, бо коли шахтарі видобувають вугілля - це їхні гроші, а коли вони займаються охороною праці, то звісно видобутку вугілля менше", - розповів представник омбудсмена.
Нагадаємо, на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці на окупованій території Луганської області, вранці 25 квітня сталася серія вибухів, внаслідок яких щонайменше четверо людей загинули. Доля деяких працівників шахти "Східкарбон" на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою.
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