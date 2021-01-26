Кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 100 млн, кількість жертв перевищила 2,13 млн

До країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 139 тис. 928, одужали понад 71 млн осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок вівторка досягла 99 млн 706 тис. 375 випадків, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 139 тис. 928, одужали понад 71 млн осіб.

До країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 25 млн 293 тис. 201 інфікованого COVID-19, зафіксовано 420 тис. 965 смертей, вилікувалися близько 15 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків з початку пандемії становить 10 млн 676 тис. 838, кількість померлих - 153 тис. 587, видужалих понад 10,3 млн осіб.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 8 млн 871 тис. 393 хворих, із них померли 217 тис. 664 людини, вилікувалися більш як 7,86 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок вівторка 275,8. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 299 осіб, Індії - 111, Бразилії - 1 тис. 20.

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