Кількість зареєстрованих в Україні переселенців за півтора місяці зросла на 13 тис. - Мінсоцполітики
1 млн 432 тис. 290 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Автономної Республіки Крим обліковано в Україні станом на 23 грудня 2019 року, повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України з посиланням на дані Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Раніше Мінсоцполітики повідомляло, що станом на 11 листопада 2019 року на обліку перебували 1 млн 419 тис. 285 внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, що на 13 тис. 5 осіб менше.
Перед тим за тримісячний період кількість переселенців в Україні зросла на 22 тис. Водночас із 6 серпня 2018 року до 5 серпня 2019 року кількість внутрішньо переміщених осіб скоротилася на 119 тисяч.
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