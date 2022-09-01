Кількість затриманих у результаті протестів у Казахстані перевищила 5,1 тис. осіб

Напередодні у МВС Казахстану повідомляли, що серед затриманих є іноземці

У Казахстані в результаті масових протестів затримано 5 135 людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У всьому Казахстані на цей час затримано 5 135 осіб", - заявив в.о. міністра внутрішніх справ республіки Ерлан Тургумбаєв в ефірі телеканалу "Хабар 24".

За фактами застосування насильства стосовно представників влади, хуліганства, вбивств, а також розбійних нападів та крадіжок розпочато 125 досудових розслідувань.

Напередодні у МВС Казахстану повідомляли, що серед затриманих є іноземці.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

Нагадаємо, що верховна комісарка ООН із прав людини Мішель Бачелет закликала всі сторони конфлікту в Казахстані утриматися від насильства та шукати мирні шляхи розв’язання проблем