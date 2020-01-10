Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 11 тис. людей, інфікованих - 33,8 млн Статистика по країнах

З початку пандемії COVID-19 у світі загальна кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань станом на 8:00 за Києвом четверга досягла 1 млн 011 тис. 282 осіб, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Фото: РБК-Україна

За даними університету на ранок четверга кількість інфікованих у світі склала 33 млн 832 тис. 124, вилікувалися 23,5 млн, пише "Інтерфакс-Україна" До країн з 4 млн і більше офіційно зареєстрованими випадками COVID-19 увійшли США, Індія і Бразилія. У Сполучених Штатах виявлено 7 млн 261 тис. 002 випадки зараження, померли 206 тис. 799 осіб, вилікувалися 2,8 млн. На другому місці за кількістю заражених залишається Індія, де зафіксовано 6 млн 225 тис. 763 хворих при 97 тис. 497 випадків летального результату і 5,1 млн одужалих. У Бразилії кількість інфікованих досягла 4 млн 813 тис. 586, померли 143 тис. 952 людини, вилікувалися 4,2 млн. За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від COVID-19 на 1 млн жителів планети склав 130,7. У США на 1 млн населення країни померли 639 осіб, Індії - 71, Бразилії - 676. Читайте також: Кабмін просять вжити заходів щодо запобігання коронавірусу у в'язницях

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