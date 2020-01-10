Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 11 тис. людей, інфікованих - 33,8 млн
За даними університету на ранок четверга кількість інфікованих у світі склала 33 млн 832 тис. 124, вилікувалися 23,5 млн, пише "Інтерфакс-Україна"
До країн з 4 млн і більше офіційно зареєстрованими випадками COVID-19 увійшли США, Індія і Бразилія.
У Сполучених Штатах виявлено 7 млн 261 тис. 002 випадки зараження, померли 206 тис. 799 осіб, вилікувалися 2,8 млн.
На другому місці за кількістю заражених залишається Індія, де зафіксовано 6 млн 225 тис. 763 хворих при 97 тис. 497 випадків летального результату і 5,1 млн одужалих.
У Бразилії кількість інфікованих досягла 4 млн 813 тис. 586, померли 143 тис. 952 людини, вилікувалися 4,2 млн.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від COVID-19 на 1 млн жителів планети склав 130,7. У США на 1 млн населення країни померли 639 осіб, Індії - 71, Бразилії - 676.
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