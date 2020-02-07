Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 515 тис., кількість інфікованих - 10,69 млн

Загалом у світі з початку пандемії, за даними університету, на 8:00 четверга налічувалося 10 млн 694 тис. 060 інфікованих COVID-19, зростання за минулу добу становило 243 тис. 432 проти 172 тис. 170 добою раніше, вилікувалися 5,48 млн людей.

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 четверга досягла 515 тис. 694 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 062, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на американський університет Джонса Гопкінса, .

На 8:00 середи цей показник становив 5 тис. 696.

Загалом у світі з початку пандемії, за даними університету, на 8:00 четверга налічувалося 10 млн 694 тис. 060 інфікованих COVID-19, зростання за минулу добу становило 243 тис. 432 проти 172 тис. 170 добою раніше, вилікувалися 5,48 млн людей.

Понад 1 млн інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 2 млн 686 тис. 258 (128 тис. 062 померли, 729 тис. видужали), Бразилії - 1 млн 448 тис. 753 (померли 60 тис. 632, видужали 817 тис.).

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, рівень смертності на 1 млн жителів планети становить 66,6. У США на 1 млн населення померли 395 осіб, у Бразилії - 286.

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