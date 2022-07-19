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Кількість жертв після обстрілу Вінниці збільшилась

Ще одна жінка, яка постраждала внаслідок ракетного удару російських окупантів по Вінниці в четвер, померла в лікарні, ставши 25-ю жертвою обстрілу.

"Сьогодні вночі померла в лікарні ще одна жертва теракту. Наталя Фальштинська працювала лікарем "Нейромеду"… Троє дітей залишились без мами…Вічна пам’ять...", - повідомляє Вінницька міська рада.

Ракетний удар по Вінниці стався 14 липня 2022 року. Унаслідок атаки загинули 25 осіб.

Унаслідок обстрілу на місці загинули 23 особи, з них три дитини. Звернулися по допомогу 202 особи, 90 було госпіталізовано.

16 липня одна з постраждалих померла у лікарні. На той момент 68 постраждалих продовжували стаціонарне лікування, зокрема 4 дитини. Із госпіталізованих 14 перебували у тяжкому, 4 у критичному стані. 18 липня двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова.

 

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19 07 2022 11:49
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