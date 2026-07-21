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Кількість жертв серед цивільних в Україні перевищила 9 тисяч за пів року – ООН

21 липня 2026, 19:21
Кількість жертв серед цивільних в Україні перевищила 9 тисяч за пів року – ООН
Фото: Укрінформ
Із січня по червень в Україні загинули 1396 цивільних, ще 7978 людей дістали поранення.

У першому півріччі 2026 року кількість загиблих і поранених серед цивільного населення України зросла більш ніж на третину.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Із січня по червень в Україні загинули 1396 цивільних, ще 7978 людей дістали поранення. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі більше, ніж у першому півріччі 2024 року.

Особливо різко зросла кількість жертв через атаки дронів ближнього радіусу дії. За шість місяців унаслідок таких ударів загинули 418 людей, ще 2437 були поранені. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року дрони забрали життя 218 цивільних, а поранення отримали 1511 осіб.

Голова Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні Даніель Белл назвала два ключові чинники ескалації. "Ця ескалація зумовлена двома основними причинами. Перша – це балістичні ракети великої дальності та дрони, а друга – дрони малої дальності та плануючі бомби в районах лінії фронту", – сказала вона під час брифінгу в Києві. За її словами, такі атаки "поступово руйнують системи, що забезпечують життя цивільного населення та дозволяють громадам функціонувати".

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