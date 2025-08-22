Кім Чен Ин нагородив військових КНДР за участь у війні проти України

Він назвав їх "героями та патріотами".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вручив нагороди військовим, які воювали проти України у Курський області.

Про це пишуть державне агентство KCNA і Yonhap.

Державні нагороди отримали командири та бійці закордонного оперативного підрозділу Корейської народної армії (КНА). Це вперше, коли Північна Корея нагородила своїх солдатів, які воювали за кордоном.

На церемонії вручення нагород були командири і бійці, які брали участь у боях у Курській області, а також сімʼї загиблих солдатів.

У своїй промові на церемонії лідер Північної Кореї назвав військовослужбовців «великими героями та патріотами».

За словами Кім Чен Ина, вони «в кровопролитних боях не на життя, а на смерть» показали всьому світові «видатну ідейну, духовну перевагу і бойовий дух, з якими не може зрівнятися жодна армія світу».

Кім Чен Ин нагородив званням «Герой КНДР» командирів і військовослужбовців, а також поклав медалі поруч зі 101 портретом загиблих на меморіальній стіні. Проте невідомо, чи всі вони загинули саме під час бойових дій.

росія використовує військових із КНДР: перші 12 тисяч прибули ще в жовтні 2024 року, а в березні 2025-го – ще 3 тисячі. 26 квітня рф офіційно підтвердила їхню участь у війні, а КНДР підтвердила присутність своїх солдатів на Курському напрямку.

За даними Південної Кореї, з 15 тисяч бійців КНДР близько 4,7 тисячі зазнали втрат, з них 600 загинули.

КНДР також постачає росії озброєння: балістичні ракети, пускові установки та до 6 млн снарядів. Часто саме північнокорейські снаряди становили більшість використаних рф боєприпасів.

Українська розвідка повідомляє, що КНДР планує потроїти контингент військових і додатково направити 25–30 тисяч солдатів на підтримку росії.