Кім Чен Ин наказав КНДР допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення
01 листопада 2024, 13:35
Фото: KCNA
За словами дипломатів КНДР, країна "твердо стоятиме поруч з росіянами до переможного дня"
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав вказівку підтримувати та допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Північної Кореї Цой Сон Хі, повідомляють російські ЗМІ.
"Кім Чен Ин дав вказівку, щоб ми ні на кого не озираючись, незмінно і потужно підтримували і надавали допомогу російській армії і російському народу в їх священній війні", – каже вона.
Також очільниця північнокорейського МЗС заявила, що її країна буде "твердо стояти поруч з росіянами до переможного дня".
Натомість очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що між військовими і спецслужбами росії та КНДР налагоджено тісні контакти. Зокрема, за його словами, контакти дають змогу розв'язувати "значущі й важливі завдання у сфері безпеки".