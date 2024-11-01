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Кім Чен Ин наказав КНДР допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення

01 листопада 2024, 13:35
Кім Чен Ин наказав КНДР допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення
Фото: KCNA
За словами дипломатів КНДР, країна "твердо стоятиме поруч з росіянами до переможного дня"

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав вказівку підтримувати та допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Північної Кореї Цой Сон Хі, повідомляють російські ЗМІ.

"Кім Чен Ин дав вказівку, щоб ми ні на кого не озираючись, незмінно і потужно підтримували і надавали допомогу російській армії і російському народу в їх священній війні", – каже вона.
 
Також очільниця північнокорейського МЗС заявила, що її країна буде "твердо стояти поруч з росіянами до переможного дня".
 
Натомість очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що між військовими і спецслужбами росії та КНДР налагоджено тісні контакти. Зокрема, за його словами, контакти дають змогу розв'язувати "значущі й важливі завдання у сфері безпеки".
КИМ ЧЕН ИНвійна в Україніросія окупанти

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