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ПОЛІТИКА

Кім Чен Ин наказав військовим модернізувати артилерію, що може посилити роль КНДР у постачанні зброї до росії

14 травня 2024, 14:56
Кім Чен Ин наказав військовим модернізувати артилерію, що може посилити роль КНДР у постачанні зброї до росії
Фото: Укрінформ
Кім Чен Ин вважає, що його країні потрібно постійно підвищувати рівень модернізації виробничих процесів, щоб масово виробляти реактивні системи залпового вогню.

Кім Чен Ин наказав своїм військовим модернізувати артилерію. Експерти кажуть, що візит північнокорейського лідера на заводи з виробництва боєприпасів на вихідних може також свідчити про зусилля з розробки нових снарядів для постачання російській військовій машині проти України.

Про це повідомляє The Telegraph.

Кім закликав розширити "науково-технічні можливості для посилення артилерійської потужності" армії, коли він оглядав виробничі лінії на основних оборонних промислових комплексах. Він також був помічений за кермом військової машини, яка перевозила 240-мм реактивну систему залпового вогню, "технічно оновлену версію", яка напередодні провела випробувальні пуски снарядів.

"Для того, щоб масово виробляти реактивні системи залпового вогню нашого типу з високою ефективністю і надійністю, важливо постійно підвищувати рівень модернізації виробничих процесів", — повідомив Кім Чен Ин.

Ян Ук, військовий аналітик Інституту політичних досліджень "Асан", вважає, що розголос візиту Кім Чен Ина на оборонні промислові комплекси міг бути спрямований на залучення іноземних покупців з таких країн, як Росія, Іран або Сирія, додавши, що Москва може бути зацікавлена в 240-мм ракетах через їхню сумісність з існуючим озброєнням.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що цього року почнуть постачати до своїх збройних сил нову 240-мм реактивну систему залпового вогню. Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до росії для використання у війні проти України.

КНДРКім Чен Инартилеріявійна в Україніросія загроза

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