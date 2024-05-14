Кім Чен Ин наказав військовим модернізувати артилерію, що може посилити роль КНДР у постачанні зброї до росії
Кім Чен Ин наказав своїм військовим модернізувати артилерію. Експерти кажуть, що візит північнокорейського лідера на заводи з виробництва боєприпасів на вихідних може також свідчити про зусилля з розробки нових снарядів для постачання російській військовій машині проти України.
Про це повідомляє The Telegraph.
Кім закликав розширити "науково-технічні можливості для посилення артилерійської потужності" армії, коли він оглядав виробничі лінії на основних оборонних промислових комплексах. Він також був помічений за кермом військової машини, яка перевозила 240-мм реактивну систему залпового вогню, "технічно оновлену версію", яка напередодні провела випробувальні пуски снарядів.
"Для того, щоб масово виробляти реактивні системи залпового вогню нашого типу з високою ефективністю і надійністю, важливо постійно підвищувати рівень модернізації виробничих процесів", — повідомив Кім Чен Ин.
Ян Ук, військовий аналітик Інституту політичних досліджень "Асан", вважає, що розголос візиту Кім Чен Ина на оборонні промислові комплекси міг бути спрямований на залучення іноземних покупців з таких країн, як Росія, Іран або Сирія, додавши, що Москва може бути зацікавлена в 240-мм ракетах через їхню сумісність з існуючим озброєнням.
Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що цього року почнуть постачати до своїх збройних сил нову 240-мм реактивну систему залпового вогню. Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до росії для використання у війні проти України.