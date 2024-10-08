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ПОЛІТИКА

Кім Чен Ин обіцяє перетворити КНДР на військову наддержаву з ядерною зброєю

08 жовтня 2024, 10:22
Кім Чен Ин обіцяє перетворити КНДР на військову наддержаву з ядерною зброєю
Фото: Укрінформ
Північнокорейський лідер також знову розкритикував Сеул та Вашингтон.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна прискорить кроки до того, щоб стати військовою наддержавою з ядерною зброєю. Також він не виключив використання ядерної зброї в разі “ворожого нападу” на КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Північнокорейський лідер вдруге за тиждень у своїх заявах згадав президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, звинувативши Сеул у змові з Вашингтоном для дестабілізації регіону. Зокрема, Кім знову розкритикував коментарі Юна щодо “кінця північнокорейського режиму”.

"Чесно кажучи, у нас немає жодного наміру нападати на Південну Корею. Кожного разу, коли я заявляв про нашу позицію щодо застосування військової сили, я чітко і послідовно використовував застереження "якщо", - сказав лідер КНДР.

"Якщо вороги спробують застосувати силу проти нашої країни, військові КНДР без вагань застосують всю наступальну міць. Це не виключає застосування ядерної зброї. Наші кроки до того, щоб стати військовою наддержавою і ядерною державою, будуть прискорюватися", - додав він.

Минулого тижня Південна Корея відзначила щорічний день збройних сил військовим парадом з демонстрацією своєї найпотужнішої балістичної ракети, здатної знищити підземні бункери КНДР. У своїй промові Юн застеріг Пхеньян від застосування ядерної зброї, заявивши, що це викличе "рішучу відповідь" з боку Південної Кореї й США, та додав, що це призведе до "кінця північнокорейського режиму".

Кім зробив нові заяви в понеділок, 7 жовтня, коли Верховні народні збори КНДР мали зібратися для обговорення поправок до конституції країни. Втім, північнокорейські ЗМІ поки нічого не повідомляли про засідання.

За сесією уважно стежать через імовірність того, що КНДР схвалить поправки, які відображатимуть заяву Кіма про "неможливість об'єднання" й те, що Південна Корея є "головним ворогом" Пхеньяна.

Такий крок формалізував би відхід Кіма від десятиліттями підтримуваними обома країнами мети національного об'єднання і спроб поліпшити відносини.

В окремому повідомленні ЗМІ КНДР також написали, що Кім надіслав привітання з днем народження російському диктатору владіміру путіну, назвавши його своїм “найближчим товаришем” і заявивши, що "стратегічні відносини й співпраця" між двома країнами будуть підняті на новий рівень.

Північна Корея десятиліттями розвиває свою програму ядерної зброї і, як вважається, має достатньо матеріалів для створення десятків таких боєголовок. Країна провела шість підземних ядерних випробувань.

За даними західної розвідки, половину снарядів, які використовує росія, — близько трьох мільйонів на рік — постачає Північна Корея. Президент путін відвідав Пхеньян на початку цього року, щоб підписати угоду про оборону з Кім Чен Ином, і Кремль став залежним від закритої авторитарної держави, щоб зберегти свої успіхи на сході України

ядерна зброяКНДРКім Чен Ин

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