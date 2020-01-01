Кім Чен Ин оголосив про відмову від дотримання мораторію на ядерні випробування
Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що не бачить сенсу продовжувати дотримання мораторію на випробування ядерної зброї і балістичних ракет, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Для нас немає сенсу й надалі в односторонньому порядку виконувати ці зобов'язання", - наводить у середу його слова агентство ЦТАК.
У 2018 році Кім Чен Ин оголосив, що його країні більше немає сенсу проводити випробування ядерної зброї і міжконтинентальних балістичних ракет. Зі свого боку, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що такий мораторій - велике досягнення американської дипломатії.
На такий крок північнокорейська сторона пішла на тлі початку переговорного процесу з США про денуклеаризацію Корейського півострова. Однак в останні місяці переговорний процес буксує.
Нагадаємо, що Трамп став першим президентом США, який відвідав КНДР.
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