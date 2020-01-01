Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кім Чен Ин оголосив про відмову від дотримання мораторію на ядерні випробування

"Для нас немає сенсу й надалі в односторонньому порядку виконувати ці зобов'язання"
У 2018 році Кім Чен Ин оголосив, що його країні більше немає сенсу проводити випробування ядерної зброї і міжконтинентальних балістичних ракет. Зі свого боку, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що такий мораторій - велике досягнення американської дипломатії.
Кім Чен Ин оголосив про відмову від дотримання мораторію на ядерні випробування Фото: EPA/UPG

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що не бачить сенсу продовжувати дотримання мораторію на випробування ядерної зброї і балістичних ракет, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Для нас немає сенсу й надалі в односторонньому порядку виконувати ці зобов'язання", - наводить у середу його слова агентство ЦТАК.

У 2018 році Кім Чен Ин оголосив, що його країні більше немає сенсу проводити випробування ядерної зброї і міжконтинентальних балістичних ракет. Зі свого боку, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що такий мораторій - велике досягнення американської дипломатії.

На такий крок північнокорейська сторона пішла на тлі початку переговорного процесу з США про денуклеаризацію Корейського півострова. Однак в останні місяці переговорний процес буксує.

Нагадаємо, що Трамп став першим президентом США, який відвідав КНДР.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2020 11:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.