Кім Чен Ин похвалив військових КНДР за самопідриви на війні в Україні замість полону

Диктатор назвав самогубство своїх солдатів "подвигом".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив політику, згідно з якою солдати повинні вчиняти самогубство на війні в Україні, щоб уникнути полону.

Під час виступу на заході в Пхеньяні Кім Чен Ин двічі згадав солдатів, які вчинили самопідриви. "Герої, які без вагань обрали самогубство, самогубну атаку, щоб захистити велику честь. Вони не очікували жодної компенсації, хоча й здійснили видатні подвиги. Вони загинули героїчною смертю", –- сказав лідер КНДР.

Bloomberg нагадало, що у 2024 році Кім Чен Ин підписав військовий пакт із російським диктатором Впутіним, який містив положення про взаємну оборону. З того часу південнокорейські та західні розвідувальні агентства підрахували, що Пхеньян направив не менше 10 000 солдатів і десятки тисяч контейнерів зі зброєю для допомоги росії у війні. Вважається, що Північна Корея зазнала важких втрат, тисячі людей загинули в бою.

Заява Кім Чен Ина з’явилася після повідомлень про те, що північнокорейських військовослужбовців, захоплених Україною, змушували вчиняти самогубство, щоб уникнути полону.

Нагадаємо, перші повідомлення про відправку північнокорейських військових до росії з'явилися в жовтні 2024 року. Головне управління розвідки Міноборони України та розвідка Південної Кореї зафіксували переправлення перших 1500 солдатів, яких згодом кинули на Курщину.