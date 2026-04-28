Кім Чен Ин похвалив військових КНДР за самопідриви на війні в Україні замість полону

28 квітня 2026, 15:55
Фото: KCNA
Диктатор назвав самогубство своїх солдатів "подвигом".
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив політику, згідно з якою солдати повинні вчиняти самогубство на війні в Україні, щоб уникнути полону.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Під час виступу на заході в Пхеньяні Кім Чен Ин двічі згадав солдатів, які вчинили самопідриви.
 
"Герої, які без вагань обрали самогубство, самогубну атаку, щоб захистити велику честь. Вони не очікували жодної компенсації, хоча й здійснили видатні подвиги. Вони загинули героїчною смертю", –- сказав лідер КНДР.
 
Bloomberg нагадало, що у 2024 році Кім Чен Ин підписав військовий пакт із російським диктатором Впутіним, який містив положення про взаємну оборону. З того часу південнокорейські та західні розвідувальні агентства підрахували, що Пхеньян направив не менше 10 000 солдатів і десятки тисяч контейнерів зі зброєю для допомоги росії у війні. Вважається, що Північна Корея зазнала важких втрат, тисячі людей загинули в бою.
 
Заява Кім Чен Ина з’явилася після повідомлень про те, що північнокорейських військовослужбовців, захоплених Україною, змушували вчиняти самогубство, щоб уникнути полону.
 
Нагадаємо, перші повідомлення про відправку північнокорейських військових до росії з'явилися в жовтні 2024 року. Головне управління розвідки Міноборони України та розвідка Південної Кореї зафіксували переправлення перших 1500 солдатів, яких згодом кинули на Курщину.
