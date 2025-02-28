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Кім Чен Ин віддав наказ військам КНДР бути готовими задіяти ядерну зброю – Reuters

28 лютого 2025, 13:53
Кім Чен Ин віддав наказ військам КНДР бути готовими задіяти ядерну зброю – Reuters
Фото: english.yonhapnews.co.kr
КНДР 26 лютого запустила стратегічні крилаті ракети, здатні нести ядерний заряд, над морем біля західного узбережжя Корейського півострова.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто контролював запуск стратегічних крилатих ракет 26 лютого та віддав наказ про повну готовність до завдання ядерного удару.
 
Про це пише агентство Reuters та північнокорейське новинне агентство ЦТАК
 
"Випробування крилатих ракет було розроблено, щоб попередити "ворогів, які серйозно порушують безпеку КНДР та сприяють і посилюють конфронтаційне середовище", а також продемонструвати "готовність різних засобів ядерної операції", - пише північнокорейське новинне агентство.
 
Reuters передає слова лідера Північної Кореї, який заявив, що безпека його країни – це "відповідальна місія і обов’язок ядерних збройних сил КНДР", а також "повної готовності до його застосування".  
 
За повідомленнями ЦТАК, КНДР 26 лютого запустила стратегічні крилаті ракети, здатні нести ядерний заряд, над морем біля західного узбережжя Корейського півострова. Стратегічні крилаті ракети пролетіли 1 587 км по овальній траєкторії польоту протягом 7 961 і 7 973 секунд відповідно та точно вразили ціль.
 
У матеріалі Reuters йдеться про те, що Північна Корея протягом кількох років працювала над розробкою стратегічних крилатих ракет, які можуть нести ядерні боєголовки. Цей тип ракет зазвичай не викликає таких сильних занепокоєнь і засудження з боку міжнародної спільноти, як балістичні ракети, оскільки вони не потрапляють під заборону резолюцій Ради Безпеки ООН, яка забороняє КНДР розробляти балістичні ракети і ядерну зброю, а також накладає санкції за порушення цих вимог.
війна в Україніросія окупантиКНДР

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