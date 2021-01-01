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Кім Чен Ин вперше не записав новорічне звернення, а привітав жителів КНДР із Новим роком

Привітання було в короткому листі
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин привітав жителів країни з Новим роком у написаному від руки короткому листі замість того, щоб записати традиційне телезвернення.
Кім Чен Ин вперше не записав новорічне звернення, а привітав жителів КНДР із Новим роком Фото: з вільних джерел

Про це передає південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на державне інформагентство Північної Кореї KCNA, пише "Громадське".

Кім Чен Ин подякував людям за те, що "вони довіряли та підтримували нашу партію (Трудову - ред.) навіть у важкі часи" та пообіцяв "старанно працювати, щоб наблизити нову еру, у якій ідеали й бажання нашого народу здійсняться".

Зазвичай лідер Північної Кореї записує телезвернення, де розповідає про свої політичні плани. За цьогорічним зверненням уважно стежили, щоб визначити, який вектор руху може обрати закрита країна. Проте замість відеозвернення Кім Чен Ин написав лист. Це перше таке новорічне привітання з 1995 року, коли батько Кіма Кім Чен Ір прийшов до влади, пише видання.

Також на Новий рік правитель КНДР відвідав мавзолей, де лежать попередні керівники держави - його батько та дідусь. Найближчими днями очікується з'їзд Трудової партії, де мають представити план економічного розвитку країни, а також, імовірно, розповісти про розвиток міжнародних відносин зі США з майбутнім президентом Джо Байденом.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп намагався налагодити відносити з Північною Кореєю. Він тричі зустрічався з Кім Чен Ином. У команді новообраного президента США Джо Байдена також хочуть продовжити врегулювання ситуації з КНДР.

За з'їздом партії у Північній Кореї будуть уважно слідкувати, щоб проаналізувати, які сигнали зовнішньому світу передає тоталітарна держава.

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01 01 2021 15:26
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