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Кім Чен Ин вперше відповів на запитання іноземного журналіста

Північна Корея жорстко контролює свої засоби масової інформації
Лідер КНДР Кім Чен Ин під час саміту у В’єтнамі чи не вперше дав відповідь на запитання представника іноземної преси.
Кім Чен Ин вперше відповів на запитання іноземного журналіста Фото: english.yonhapnews.co.kr

Про цей безпрецедентний випадок під час саміту з американським президентом пишуть західні ЗМІ, зокрема Politico. Північнокорейський лідер зазвичай не відповідає на питання іноземних журналістів.

Інцидент стався, коли Трамп та Кім мали розпочати переговори, а представників преси попросили покинути приміщення.

"Очільнику Кім, ви впевнені?", - встигнув викрикнути запитання журналіст. У відповідь Кім зробив паузу та через перекладача заявив: "Поки рано говорити (про підсумки саміту – Ред.), але я налаштований оптимістично. Я відчуваю, що ми можемо отримати хороший результат", - сказав він.

Північна Корея жорстко контролює свої засоби масової інформації, дозволяючи лише улесливо висвітлювати діяльність Кіма. Раніше лідер КНДР ігнорував питання декількох іноземних журналістів.

За підсумками саміту у Ханої планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.

Дональд Трамп пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але США не можуть на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.

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28 02 2019 11:39
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