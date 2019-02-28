Кім Чен Ин вперше відповів на запитання іноземного журналіста
Про цей безпрецедентний випадок під час саміту з американським президентом пишуть західні ЗМІ, зокрема Politico. Північнокорейський лідер зазвичай не відповідає на питання іноземних журналістів.
Інцидент стався, коли Трамп та Кім мали розпочати переговори, а представників преси попросили покинути приміщення.
"Очільнику Кім, ви впевнені?", - встигнув викрикнути запитання журналіст. У відповідь Кім зробив паузу та через перекладача заявив: "Поки рано говорити (про підсумки саміту – Ред.), але я налаштований оптимістично. Я відчуваю, що ми можемо отримати хороший результат", - сказав він.
Північна Корея жорстко контролює свої засоби масової інформації, дозволяючи лише улесливо висвітлювати діяльність Кіма. Раніше лідер КНДР ігнорував питання декількох іноземних журналістів.
За підсумками саміту у Ханої планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
Дональд Трамп пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але США не можуть на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
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