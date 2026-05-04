Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці росії

У Північній Кореї завершився одинадцятий з'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді.

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин на з'їзді Соціалістичної патріотичної ліги молоді назвав молодь ключовою силою для виконання завдань Трудової партії Кореї, агітував молодь за війну в Україні на боці росії. Він закликав до ще жорсткішої організації та беззаперечної ідеологічної дисципліни.

Про це повідомляє державне центральне інформаційне агентство Кореї (ЦТАК).

Особливістю цьогорічного з’їзду стало те, що влада Корейської Народно-Демократична Республіки вперше так відкрито пов’язала лояльність партії з участю у війні на чужій території.

За інформацією Reuters, у листі до учасників конгресу Трудова партія прямо заявила, що молоді солдати, відправлені на "закордонні операції":

стали "бомбами і полум’ям" для захисту честі Північної Кореї;

виступають гарантом зміцнення стратегічного союзу з москвою;

є прикладом для наслідування для тих, хто залишається всередині країни.

Аналітики видання пишуть, що з'їзд відбувся на тлі поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та москвою. Використання молоді як "гарматного м'яса" у війні проти України стає частиною державної ідеології КНДР, де готовність померти за інтереси режиму на іноземному фронті прирівнюється до найвищого патріотичного акту.

"За даними південнокорейських, українських та західних офіційних осіб, Північна Корея відправила приблизно 14 000 військовослужбовців для участі в бойових діях на боці російських військ у Курській області, які стверджують, що загинуло понад 6000 північнокорейських солдатів", – пише видання Reuters.