Кіперпанк по-китайськи: поліція зняла на дрон начебто продаж наркотиків, а потім сіла на «хвіст»

Це не перший випадок, коли поліція стверджує, що піймала імовірних зловмисників за допомогою дронів.

У місті Ґуйлінь на півдні Китаю поліцейські за допомогою камери на дроні зафільмували начебто продаж наркотиків і вистежили причетних до нього, перш ніж їх арештувати.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на South China Morning Post.

Відео з камери дрона транслювалося в онлайн-режимі поліцейським неподалік. За словами правоохоронців, на відео видно, як чоловіки обмінюються грошима та наркотиками на території закинутої цегляної фабрики.

Після цього дрон попрямував за ймовірними дилерами, вказуючи поліцейським, де вони перебувають. Китайський державний телеканал CCTV, якому передали відео з дрона, повідомив про затримання чотирьох людей.

У китайській соцмережі Weibo на відео відреагували по-різному, пише SCMP. Одні питали, чи так поліція відпрацьовує нову технологію стеження за людьми. Інші — підтримували цей крок і навіть пропонували оснастити безпілотники зброєю.

Це не перший випадок, коли поліція стверджує, що піймала імовірних зловмисників за допомогою дронів, нагадує BBC. У вересні 2019-го так начебто знайшли злочинця, який ховався від правоохоронців 17 років на південному заході Китаю.

Як зазначає South China Morning Post, у Китаї з початку пандемії коронавірусу значно зросло використання дронів. Вони передусім відслідковують, чи дотримуються люди заходів безпеки у громадських місцях.

З цією ж метою безпілотники використовували і в європейських країнах. Приміром, в Іспанії з їх допомогою стежили, чи виконують люди обмеження на пересування.

Правоохоронці тривалий час виступають за розширене використання безпілотників: вони дозволяють стежити за віддаленими чи важкодоступними місцями, а також не піддавати ризику працівників у критичних ситуаціях.

Утім із обережністю до цього ставляться активісти, які виступають за захист прав людини. На їхню думку, надмірне використання дронів ставить під загрозу приватність людського життя. Вони вважають, що держава має врегулювати використання безпілотників.

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