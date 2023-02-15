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Кіпр продовжив українцям право на тимчасовий захист

15 лютого 2023, 14:35
Кіпр продовжив українцям право на тимчасовий захист
Фото: twitter.com/poroshenko
Влада Кіпру продовжила ще на рік громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.

Право на тимчасовий захист автоматично продовжується на один рік, тобто до 4 березня 2024 року, для громадян України, які вже отримали такий статус на Кіпрі.

Про це йдеться на сайті МЗС Кіпру.

Таким чином, українцям, які вже користуються тимчасовим захистом, не потрібно подавати нову заяву до служби надання притулку або клопотати про видачу нової посвідки на проживання з біометричними даними.

Проте тим громадянам України, які збираються вперше набути такого статусу, необхідно буде подати відповідний запит імміграційній владі.

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