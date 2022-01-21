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Кіпр скасував обмеження на поїздки для вакцинованих

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності з 1 березня, мандрівники, які повністю вакциновані від COVID-19 або одужали від вірусу, незалежно від того, чи внесена їхня країна у список червоної чи зеленої категорії, будуть звільнені від виконання карантинних вимог
Уряд Кіпру запровадив нові правила в'їзду туристів до країни. Згідно з новими правилами, вакциновані туристи та перехворілі на COVID-19 зможуть безперешкодно відвідувати острів, незалежно від того, чи їхня країна входить до списку епідемічно безпечних.
Кіпр скасував обмеження на поїздки для вакцинованих Кіренійський замок. Північний Кіпр. Фото: eximtours.pl
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus Mail.
 
Іншим рішенням уряд Кіпру скоротив термін самоізоляції з 14 до 10 днів для людей, які мають близькі контакти з підтвердженим хворим. Рішення набуває чинності 24 січня.
 
Згідно з новими правилами, які набудуть чинності з 1 березня, мандрівники, які повністю вакциновані від COVID-19 або одужали від вірусу, незалежно від того, чи внесена їхня країна у список червоної чи зеленої категорії, будуть звільнені від виконання карантинних вимог.
 
Ці люди можуть в’їхати до Кіпру з дійсним сертифікатом про вакцинацію, виданим компетентними органами їхньої країни, або сертифікатом, що підтверджує, що вони одужали від коронавірусу.
 
Кіпр визнає майже всі вакцини: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light та Novavax.
 
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21 01 2022 14:13
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