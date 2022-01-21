Кіпр скасував обмеження на поїздки для вакцинованих Згідно з новими правилами, які набудуть чинності з 1 березня, мандрівники, які повністю вакциновані від COVID-19 або одужали від вірусу, незалежно від того, чи внесена їхня країна у список червоної чи зеленої категорії, будуть звільнені від виконання карантинних вимог

Уряд Кіпру запровадив нові правила в'їзду туристів до країни. Згідно з новими правилами, вакциновані туристи та перехворілі на COVID-19 зможуть безперешкодно відвідувати острів, незалежно від того, чи їхня країна входить до списку епідемічно безпечних.

Кіренійський замок. Північний Кіпр. Фото: eximtours.pl

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus Mail. Іншим рішенням уряд Кіпру скоротив термін самоізоляції з 14 до 10 днів для людей, які мають близькі контакти з підтвердженим хворим. Рішення набуває чинності 24 січня. Згідно з новими правилами, які набудуть чинності з 1 березня, мандрівники, які повністю вакциновані від COVID-19 або одужали від вірусу, незалежно від того, чи внесена їхня країна у список червоної чи зеленої категорії, будуть звільнені від виконання карантинних вимог. Ці люди можуть в’їхати до Кіпру з дійсним сертифікатом про вакцинацію, виданим компетентними органами їхньої країни, або сертифікатом, що підтверджує, що вони одужали від коронавірусу. Кіпр визнає майже всі вакцини: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light та Novavax. Читайте також: Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію