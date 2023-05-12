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Кіпр та Мальта забрали у десятків росіян так звані "золоті паспорти" – Der Spiegel

12 травня 2023, 21:21
Кіпр та Мальта забрали у десятків росіян так звані
Фото: Cyprus-Mail
За даними Єврокомісії, Кіпр анулював громадянство дев'яти російських інвесторів і 34 членів їхніх родин.

Кіпр і Мальта через вторгнення росії в Україну відкликали "золоті паспорти" у десятків громадян рф.

Про це повідомляє Der Spiegel. 

За даними Єврокомісії, Кіпр анулював громадянство дев'яти російських інвесторів і 34 членів їхніх родин - тому що вони потрапили під дію санкцій, запроваджених ЄС через агресивну війну рф проти України. Мальта зі свого боку конфіскувала "золоті паспорти" двох осіб.

У цих острівних державах давно існує практика натуралізації іноземців в обмін на великі інвестиції. Володарі цих так званих "золотих паспортів" могли потім оселитися і вести бізнес у всіх країнах ЄС. На Кіпрі для отримання паспорта були потрібні інвестиції в розмірі не менше ніж 2,5 мільйона євро. З 2007 по 2020 рік, за даними кіпрського уряду, таким чином було зібрано близько 9,7 мільярда євро.

Після початку нападу рф на Україну Єврокомісія знову оголосила подібну практику незаконною і рекомендувала країнам ЄС розглянути питання про анулювання такого громадянства - особливо якщо люди перебувають у санкційних списках ЄС або підтримують агресивну війну рф. Брюссельська влада подала судовий позов проти Мальти, а Кіпр сам відмовився від цієї практики.

Кіпрросіянипаспортивійна в Україніросія окупанти

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