Клімкін підтримав Зеленського у намірі давати громадянство українцям, які хочуть повернутися з-за кордону
"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем - питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну", - написав Павло Клімкін у Facebook.
Нагадаємо, що під час інавгурації Зеленський закликав українців за кордоном повертатися.
"Нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля в Європі, Азії, Америці. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову сильну успішну Україну, я з радістю надам громадянство", - сказав він.
Раніше Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ. Тепер Зеленський має або підписати її, або залишити Клімкіна на посаді.
Водночас, поки ще чинний глава МЗС запевнив, що консультуватиме новообраного президента Володимира Зеленського з міжнародних питань, адже Україна вичерпала резерв міжнародної підтримки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Выборы или не выборы