Клімкін підтримав Зеленського у намірі давати громадянство українцям, які хочуть повернутися з-за кордону

Він наголосив, що підтримує надання подвійного громадянства представникам української діаспори, але не тим, хто має громадянство Росії. Такій категорії українців Клімкін готовий надавати громадянство України тільки після деокупації Криму і Донбасу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін погоджується з ідеєю президента Володимира Зеленського надавати громадянство українцям, які захочуть повернутися в Україну з-за кордону.

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем - питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну", - написав Павло Клімкін у Facebook.

Нагадаємо, що під час інавгурації Зеленський закликав українців за кордоном повертатися.

"Нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля в Європі, Азії, Америці. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову сильну успішну Україну, я з радістю надам громадянство", - сказав він.

Раніше Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ. Тепер Зеленський має або підписати її, або залишити Клімкіна на посаді.

Водночас, поки ще чинний глава МЗС запевнив, що консультуватиме новообраного президента Володимира Зеленського з міжнародних питань, адже Україна вичерпала резерв міжнародної підтримки.