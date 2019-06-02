Клімкін про ДРСМД: Маємо себе захистити, у Києва є досвід у сфері ракетної зброї

Україна буде змушена відповідати на нові виклики своєї безпеки і має використовувати все, щоб себе захистити в умовах, коли Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності не діє.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Міністр підкреслив, що Росія роками свідомо порушувала договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД).

"Ця поведінка Росії призвела до нової логіки гонки озброєнь. Звичайно, інші партнери також будуть це (розміщення ракет середньої і малої дальності) робити", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що Україна має відповісти на нові виклики гідно.

"Ми вже маємо потенціал у сфері ракетної зброї. Які ракети потрібні нам, у майбутньому вирішувати будемо ми", - підкреслив міністр, відповідаючи на питання про можливість початку виробництва такої зброї в Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про припинення своєї участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією.

У суботу, 2-го лютого, Росія також призупинила участь у договорі про ракети середньої й меншої дальності (ДРСМД) через подібне рішення США.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Нещодавно, супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.